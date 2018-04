5 pasos para resolver conflictos

Por los recursos con los que se cuenta.

Por el estilo de trabajo.

Por diferencia en los puntos de vista.

Por presión.

Por los roles que se desempeñan.

Por las metas que se deben alcanzar.

Por políticas de la empresa.

Es común que dentro de las empresas existan diferencias entre los miembros, producto de las relaciones humanas que se entablan ahí día a día. Si los identificas lo ideal actuar con prontitud. Esta guía para resolver conflictos te será de gran ayuda al momento de hacerlo.que suscita, generalmente, entre dos partes o incluso más debido a intereses, valores y pensamientos contrapuestos.La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) señala que en México la gente trabaja más de 50 horas por semana, tiempo suficiente para que se generen conflictos y roces en las oficinas, negocios y corporaciones.Sin importar el tamaño, los conflictos se presentan en pequeñas empresas como en grandes. Una de las razones principales son las diferencias entre las personalidades, estilos de trabajo, pensamiento y formas de ser.Sin embargo, al detectar uno es preciso actuar sin tomar partido y buscar propiciar una situación justa para todos los involucrados.Si tienes que resolver conflictos en tu organización, te proponemos una guía de 5 pasos para abordarlos de la mejor forma:Antes que nada guarda la calma para ver de manera objetiva que es lo que está sucediendo. Esto te permitirá gestionar mejor el hecho.Recuerda que la importancia de resolver conflictos al interior de una empresa tiene que ver con mejorar la relación entre los individuospara evitar una baja en la eficiencia y productividad de los involucrados. Además de controlar la situación pues ésta puede permear en toda la organización.En privado y por separado reúnete con las partes involucradas en el conflicto. Al hacerlo haz una lista de variables que están originando los problemas y cuales son aquellas situaciones que están causando la fricción. Existen diferentes fuentes alrededor de las cuales giran los conflictos laborales y se pueden agrupar de la manera siguiente:Una vez que tengas el punto de vista de ambos, reúnelos para que se escuchen uno al otro, y ver si están discutiendo sobre el mismo punto. Es primordial que ambos cuenten sus necesidades y los puntos de molestia. Pídeles que sean claros y transparentes y sobre todo que no se enfrasquen en una discusión en este punto.Muestra que no has tomado partido por ninguno de ellos, y que tú participación en la resolución del conflicto es objetiva.Este paso es quizá el más delicado de toda la situación, pues se trata de llegar a un acuerdo que deje conforme a los involucrados. Deja en claro las reglas que mediarán la relación y el acuerdo, que parte asumirá cada uno, y que en que les tocará ceder.La idea central es propiciar que la fuente que origina el conflicto desaparezca y que el sentimiento de frustración que existe entre los involucrados sea mínimo.Quizá lo más importante hasta este punto es hacerles ver que en general ninguno de los dos tiene la razón, simplemente cada uno cuenta con argumentos que no se comparten.Al terminar de dialogar debe quedarles claro que con el acuerdo quedan en una situación de ganar-ganar y que ambas partes salen parcialmente beneficiadas.Dale seguimiento a los acuerdos que se tomaron. Revisa en un par de días como está la relación entre las partes afectadas, si ya no se han suscitado nuevos conflictos y si todos los lados están cumpliendo con lo que se comprometieron.Es importante que aunque parezca que todo ha quedado solucionado en un par de meses vuelvas a revisar que la relación se lleve con normalidad, solo así podrás decir que la resolución de este conflicto ha sido exitosa.Información de https://info.premo.mx/5-pasos-para-resolver-conflictos/