El escenario para que esto suceda sería que Lobos Buap, equipo que actualmente es último de la tabla de cocientes descendiera, el equipo poblano, jugará este fin de semana ante Monterrey, en caso de perder, el equipo licántropo se estaría despidiendo de la Liga MX. Pero si además de esto, uno de los equipos que logre el campeonato por el ascenso sea Alebrijes o Tapachula, actualmente en semifinales del Ascenso MX ambos, se dará oportunidad a otro equipo, pues estos dos no son aptos para albergar un equipo en la Liga MX.

La pelea por no descender está complicada entre Lobos Buap y Veracruz, los de Puebla están en último lugar del cociente y en caso de que ellos dejen la Primera División se abre una posibilidad para un equipo del ascenso, entre ellosEn la columna de Luis Castillo en Récord, se habló que el rector de BUAP, Alfonso Esparza, habló con el presidente de la Liga Mx, Enrique Bonilla, y expresó que los universitarios no están en condiciones de pagar 120 millones en caso de perder la categoría, esto el Comité de Desarrollo Deportivo de la Liga MX, no ve viable el tener 17 equipos en la competencia es por eso que se dará lugar a un equipo del Ascenso.En caso de que Celaya le interese estar para el siguiente torneo en la Liga MX, tiene que darse esta situación y además pagar 120 millones de pesos requeridos.El reglamento de Competencia del Ascenso MX señala en su artículo 23 que en caso de que el equipo descendido no pueda pagar los 120 millones de pesos, jugará en esta división y como consecuencia no habría premio económico para el monarca del Ascenso.