¿Qué es el famoso 'Pacto de Caballeros'?

El famoso pacto se basa en un acuerdo "informal" entre el jugador y el club, asegurándose que el futbolista no puede negociar con nadie más si la institución no está de acuerdo, (Aunque el contrato actual esté por concluir) pues ésta debe salir beneficiada de alguna manera.

Con el objetivo de proteger sus intereses y no perder toda la inversión que pudieron hacer en algunos futbolistas, los directivos del balompié mexicano emplean un acuerdo de palabra llamado "", el cual está fuera de las regulaciones de la).El acuerdo surgió por parte de los directivos y altos mandos de lay clubes del balompié nacional en el ya lejano 2002. Este establece el pago de una cuota por derechos de formación o contratación al club originario de un jugador que ha adquirido su libertad con el término de sus contratos.Pero el verdadero problema es cuando la cantidad prometida o estipulada no es abonada, en este caso el jugador queda bloqueado para participar en cualquier equipo del futbol mexicano.A diferencia de Europa, donde un jugador puede negociar con cualquier club desde seis meses antes de que terminé su contrato con su actual club o bien, terminando su relación laboral ser libre para fichar con cualquier club que le haga una oferta, en México se tiene que negociar con el club anterior o que tiene los derechos del futbolista.Para explicarlo mejor, en Europa desde seis meses antes de terminar un contrato, el club actual no tiene voz ni voto, lo único que puede hacer es ofrecer una renovación al jugador. Aquí no, incluso es en el futbol de nuestro país, el jugador es bloqueado y lo vimos hace poco con el caso de, quien no vio minutos en la primer parte del torneo en Chivas por rechazar una renovación de contrato.En el futbol mexicano ha habido muchos casos involucrados en problemas por el "", jugadores como: Francisco "Kikin" Fonseca, Omar Bravo, Alan Pulido, entre otros lo han padecido, y es por eso que labusca terminar con el acuerdo antes de finalizar el Clausura 2018.