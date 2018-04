Se estaciona en lugar prohibido y se molesta cuando le reclaman

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un automovilista que se estacionó en, generó la molestia de varios capitalinos que le reprocharon su actitud, que además de no permitir que las unidades no pudieran usar el espacio, también a las camionetas de limpia, pues es un área donde esta un contender de basura.La imagen fue subida a las redes sociales, y“En la parada del camión que está en el Cambio, justo donde hay un contenedor de basura se estacionó un chavo a esperar a dos mujeres. Llegó el camión de la basura y le pidió al chavo amablemente que se moviera y el chavo le dijo que no, que hasta que no llegaran las personas que estaba esperando , nadie de la parada fue capaz que decirle al chavo que dejara hacer su trabajo al señor que limpia que seguía esperando que se moviera, yo desde la otra acera le grité que se moviera que como ciudadanos nos quejamos de que los contenedores están abarrotados y con esas actitudes no ayuda en nada, desconozco que me dijo, lo único bueno fue que llegaron las personas que estaba esperando y se movió, me parece una hipocresía como sociedad quejarnos de todo pero no apoyar”, publicó Patricia Torres.