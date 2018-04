Impugnan candidaturas comunes pactadas por los priistas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El partido Morena impugnó los convenios de candidaturas comunes en seis distritos locales pactados por los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista (PVEM), Nueva Alianza (NA) y Encuentro Social (PES).El Juicio de Revisión Constitucional (JRC) fue promovido, vía ‘per paltum’ ante la sala regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), e ingresado por Omar Martínez Escamilla, representante electoral propietario de Morena.Las observaciones hechas por el partido opositor son: que el convenio no se dio en los términos para las seis candidaturas comunes, sino que se hizo de manera individual; no existe una plataforma electoral conjunta; y en el caso del PES, no existe una autorización de su presidente nacional para signar el convenio.Es decir, en este último caso, el dirigente nacional del PES Hugo Eric Flores Cervantes no autoriza el convenio para signar las candidaturas comunes, pues quien lo validó fue Berlín Rodríguez Soria, coordinador jurídico nacional del partido quien le otorgará un “poder especial” a Daniel Andrade Zurutuza, presidente del partido en Hidalgo.Esto, “sin que aquel cuente con facultades políticas en términos de los estatutos del PES para, en primer lugar, suscribir convenios de coalición, y mucho menos, en segundo lugar, delegar una facultad que no tiene”, se señala en el documento.Los seis aspirantes de las candidaturas comunes del PRI, PVEM, Nueva Alianza y PES son: Carlos Alberto Anaya de la Peña, por el distrito de Zimapán; Adela Pérez Espinoza, por San Felipe Orizatlán; Guadalupe Cruz Romero, por Ixmiquilpan; Rigoberto Fabricio Rodrigo Cousoc, por Huichapan; Sergio Edgar Baños Rubio, por Pachuca 13; y Eréndira Contreras Hernández, por Villas del Álamo.En tanto Martínez Escamilla, dijo a AM Hidalgo que el objetivo de promover la impugnación es “para que exista piso parejo para todos y no haya favoritismo que nosotros observamos hacia el partido en el poder. En ese sentido queremos que se cumpla le Ley y el IEE asuma su responsabilidad y señale las irregularidades”, dijo.