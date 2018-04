Margarita Zavala se asoma en las encuestas

Margarita Zavala ha sido una de las damnificadas por la irrupción de Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, en la carrera presidencial. La decisión del Tribunal Electoral mexicano ha obligado a la ex primera dama mexicana a compartir el terreno de los candidatos sin partido en unas elecciones donde la mayoría de los votantes confiesa su hartazgo con el sistema partidista tradicional. “Ese espacio lo está ocupando muy bien. Cuando hay mucho conflicto el electorado puede decantarse por una opción no tan popular pero no tan negativa”, explica Francisco Abundis de la empresa demoscópica Parametría.

Parametría, una de las encuestadoras más reputadas en México, sorprendió la semana pasada al colocar a Zavala con un 13% en las preferencias electorales. “No tengo por qué dudar que Margarita llegue a esas cifras, pero no la vemos en ninguna medición ahí. Si así fuera estaría prácticamente hoy casi del tamaño de Meade”, asegura Roy Campos, de Consulta Mitofsky.

La muestra de Parametría, de 800 personas y levantada a finales de marzo, coloca a la candidata a tres puntos del aspirante del candidato del PRI, quien se encuentra en tercera posición en la mayoría de las mediciones de opinión. “Esa es la lectura que se ha dado y que ha sido muy molesta para la campaña del PRI… Nosotros somos los que más arriba tenemos a Margarita, pero no somos los que más abajo tenemos al PRI”, apuntó Abundis. Oraculus, un agregador de encuestas, coloca a la aspirante independiente con el 6% de las preferencias.

Abundis explica que Zavala estaba concentrando en ella el voto del independiente y ha demostrado que puede restar votos del feudo conservador de Ricardo Anaya, de Por México al Frente, y al puntero de la contienda, Andrés Manuel López Obrador, de Juntos Haremos Historia. “Los sin partido han ocupado mediciones de cerca de dos dígitos”, asegura. La ecuación cambiará con el mandato judicial que obliga a El Bronco, el exgobernador de Nuevo León, a sumarse a la boleta presidencial.

Rumbo al debate

Zavala tiene la posibilidad de distanciarse de El Bronco en el primer debate presidencial que se celebrará este domingo en la Ciudad de México. En el evento se tocarán tres temas: seguridad, corrupción y democracia. La campaña de la esposa del expresidente Felipe Calderón cree que es una posibilidad para que fije sus posturas en uno de sus temas centrales, la inseguridad. “La gente no conoce su mensaje por el inequitativo reparto de los spots”, señala Fernanda Caso, la representante de Zavala ante la autoridad electoral.

El arranque de campaña de Zavala ha estado enfocado en este tema, un asunto que marcó el sexenio de su marido. La candidata visitó estas semanas Ecatepec (Estado de México), que sufre una crisis por los feminicidios; Ciudad Altamirano (Guerrero), donde la violencia obligó a cerrar a una refresquera; además de otras urbes afectadas por la inseguridad en Morelos y Baja California. “Margarita tiene una alternativa muy clara que poner sobre la mesa porque quiere un combate frontal a la delincuencia organizada”, explica Caso. Entre las propuestas que detallará este domingo se encuentra la ampliación de elementos de la Policía Federal y el fortalecimiento de los cuerpos policiacos, una asignatura pendiente de la Administración del PAN que gobernó a México entre 2006 y 2012.