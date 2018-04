ASTERISCOS

* El hidalguense José Ramón Amieva, originario de Mixquiahuala, rindió protesta como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, en sustitución de Miguel Ángel Mancera. Se suma a la distinción de gobernar la capital del país , junto con Javier Rojo Gómez de 1940 - 1946 y Alfonso Corona del Rosal de 1966 - 1970.



* En las pláticas de sobremesa de los comederos donde asiste la clase política, ya es común el comentario de “Pedraza no levanta” y en las columnas de trascendidos de diversos medios de comunicación se maneja cada vez más los reveses que han tenido en campaña, lo que llevaría a un ajuste en la estrategia. Es más, funcionarios del CDE PRI cuentan off the récord, que “es urgente que haya estrategia”.



* Llama cada vez más la atención las pintas de algunas en algunas bardas de los candidatos de la coalición "Todos por México", las cuales están ubicadas en calles estrechas y sin impacto visual ni transito vehicular o de trausentes, lo que hace pensar que una de dos, cometieron un grave error en la logística de su ubicación o los propietarios de tan extensas bardas tienen la bendición de un funcionario de la secretaría de organización del tricolor.



* Cuentan que si de por sí la coordinación entre el Comité Directivo Estatal de MORENA y el grupo Universidad que comanda Gerardo Sosa Castelán es difícil, pues nadie sabe quién manda, la situación podría volverse caótica ahora que el ex rector de la UAEH, pretende asumirse en los hechos como el coordinador general de campaña de los candidatos morenistas de Hidalgo.



* Pregunta inocente:

¿A qué candidato o candidata de Morena en el distrito de Pachuca se le permitió despachar algunos asuntos desde una oficina de la máxima casa de estudios?

Claro, en total discreción.