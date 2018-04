Pretenden un campo limpio

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Van autoridades del campo por un campo limpio tratando adecuadamente envases de agroquímicos.La Secretaría de Desarrollo Rural y Agroalimentario en coordinación con la Sagarpa buscan un mayor control de negocios que expenden pesticidas y fungicidas para garantizar la salud de las y los michoacanos.Lo anterior en aras de fortalecer la sanidad e inocuidad de productos del agro michoacano mediante la recolección de envases de pesticidas y fertilizantes químicos.Mediante comunicado autoridades de salud señalaron que la medida no es sólo para aquello que se exporta al extranjero, sino para los de consumo local y nacional.Recalcan que se trabajará arduamente en coordinación con la Sagarpa para tener un mayor control en los expendios en donde se venden insumos químicos como fertilizantes, fungicidas y todo tipo de pesticidas.Se dio a conocer que este tema es un asunto de seguridad alimentaria, y que el Gobierno del Estado está empeñado en que se produzcan productos sanos e inocuos, no sólo para el consumo de productos de exportación, sino también para el consumo local y nacional.Por lo anterior, se pronuncian autoridades por establecer un programa de campo limpio, actividad que ha iniciado el Comité Estatal de Sanidad Vegetal encabezado por Rito Mendoza y que desde luego es interés para el Gobierno.“No contaminar, es una tarea de todos”, por ello llaman a los productores para que establezcan un compromiso de no tirar envases en las parcelas.