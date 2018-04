Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El asesinato dese debió a desacuerdos que tuvo con una mujer a la que había contratado parasegún información brindada por elsegún la autoridad investigadora,donde ella y otra mujer rivalizaban.Ante tal situación la aspirante a legisladora recurrió a su amiga Aurora B., a quien llamabaMaribel le pidió a, cuyo domicilio les mostró.El. Se acordó que el crimen se realizaría el lunes 9 del presente mes de abril, pero por una situación no referida éste no se pudo concretar.y los primeros minutos del 10 de abril, vía llamadas telefónicas y mensajes de texto.En este periodo de tiempoAsimismo, Barajas Cortés le contó al varón por el cual había ordenado el crimen queFinalmenteAurora le pidió a Maribel quepara mostrarle pruebas.Al llegar al sitio Aurora y Maribel descendieron, de donde la primera bajo unapidió aque revisara la bolsa y al no encontrar nada ésta,Ya tendida en el suelo remató con una piedra de 23 kilogramos que le dejó caer en dos ocasiones.