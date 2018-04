USABIAGA CON MEADE

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Javier Usabiaga Arroyo, ex Secretario de Agricultura federal y panista, aprovechó la visita del candidato presidencial del PRI, Pepe Meade, a Lagos de Moreno Jalisco, para manifestarle su respaldo.No sólo fue a recibirlo al Aeropuerto del Bajío, lo acompañó en un evento en Lagos en el que manifestó que Meade fue un gran colaborador como titular de Financiera Rural, y elogió su calidad humana.El exfuncionario del gabinete de Miguel Márquez, y quien hace poco apoyara a Margarita Zavala, remató así: “Me va a costar la expulsión de mi partido, pero mi importa más mi País que mi partido”.El candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, confirmó ayer su asistencia al debate convocado por el Consejo Coordinador Empresarial de León, Coparmex León y la UG para el 28 de mayo en punto de las 6 de la tarde en las instalaciones del salón Casa de Piedra. Así que los cinco candidatos a la gubernatura ya respondieron que ahí estarán para contrastar proyectos.Ayer recibimos en am a su coordinador de campaña, Luis Felipe Bravo Mena, y sobre asistir comentó que estaba evaluándose, pero entendía que estaba inclinado a asistir. Más tarde el mismo Diego, en una comida con empresarios para explicar las líneas de su proyecto en el eje económico, le dijo a los capitanes del CCEL y de Coparmex, José Arturo Sánchez Castellanos y Jorge Ramírez Hernández, que lo dieran por anotado.Luis Felipe dijo que no es bueno saturar de debates, que eso al final termina en una lógica donde todos los que participan saben lo que van a decir y contestar y sólo cansa al ciudadano; agregó que con uno o dos son suficientes para que el electorado se forme una opinión sobre las posturas de los suspirantes.Pero en Guanajuato ese supuesto de frenesí por debatir no aplica, la realidad es que sólo está esa invitación empresarial, y falta la definición de al menos un debate oficial por la autoridad electoral. “Me parece que en una democracia lo sano es el debate en estas condiciones que no sature”, consideró.Diego ha dicho en campaña que evaluará los resultados del programa Escudo para definir su continuidad; que creará una Secretaría del Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial que Márquez no quiso; y que rediseñará Desarrollo Económico porque ha olvidado a las empresas locales privilegiando la atracción de capital extranjero. ¿Es un desmarque del candidato con el gobierno marquista?Para Bravo Mena esas posturas no son para nada un rompimiento, pero sí un urgente ejercicio de autocrítica para plantear un programa de gobierno en el que se continúe con lo que funcione, se modifique lo que sea necesario, pero sobre todo se innove en donde ni siquiera han imaginado hacer algo. Ya lo dijo Diego para que luego no haya sorpresas: todo, pero todo, estará a revisión. Ya lo veremos...El ex Presidente Nacional del PAN dice que lo más complicado en campaña es trabajar en que no haya exceso de confianza. “Los números nos dan confianza de una buena victoria, no quiero adelantar porcentajes, el reto no es sólo una victoria política, que sea el principio de un proyecto renovador”.A 12 días del arranque de las campañas a Alcaldías es hora que el panista Héctor López Santillana no tiene definido a su coordinador de campaña, al menos no lo ha comunicado ni a sus más cercanos. O lo está pensando muy bien para echar toda la carne al asador, o de plano se la piensan llevar tranquila.Algunos de los nombres en la baraja son quienes lo acompañan en su planilla. La opción uno es la candidata a síndico, Leticia Villegas Nava, quien es diputada local y no ha insinuado que piense pedir licencia. También está el síndico dos, Christian Cruz Villegas, quien sí ya se despidió de la Secretaría General en el Congreso del Estado. Alguno de ellos, o cualquier otro que le entre, se ocupará de tiempo completo.La pasada campaña de Héctor fue coordinada por Paco García, quien fuera secretario de Ayuntamiento en el trienio del alcalde Vicente Guerrero Reynoso (q.e.p.d.), pero al final no fue incluido en el gabinete y la relación derivó en un rompimiento entre el Alcalde y su coordinador, quien terminó por irse del PAN.El doctor leonés, Primo Quiroz Durán, regresó al ISSSTE; es un personaje cercano al candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez García, y se especuló que lo quería como Delegado en el IMSS, donde dicen que Sergio Santibáñez se mantiene firme (por ahora).El gobernador Miguel Márquez y miembros de su gabinete acordaron con el titular de Obra Pública de León, Carlos Alberto Cortés Galván, la ejecución de acciones de obras de conectividad y espacios urbanos.Con recurso estatal el Municipio de León ejecutará proyectos como la construcción de un estacionamiento y mejoras a las instalaciones de la Feria de León, Centro de Ciencias Explora y Poliforum.Se convino además la realización de espacios urbanos en el Malecón del río de Los Gómez, dividido en tres tramos: de calle Olimpo a bulevar Torres Landa, de calle 5 de Mayo a Olimpo y del bulevar Juan Alonso de Torres a calle 5 de Mayo. También, el Municipio de León será el encargado de ampliar el bulevar Morelos, en su tramo del distribuidor Benito Juárez a Paseo de los Insurgentes.