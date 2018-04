¿Los presidentes de otros países vuelan en aviones comerciales?

en clase económica de aerolíneas de bajo costo, como EasyJet

;

en 2015, el gobierno británico compró su propio avión para viajes oficiales

.

.

por 385 mil dólares, que estaría a disposición del entonces mandatario, así como de otras secretarías de Estado.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx