VIDEO Por ir sin saco y corbata les suspenden examen profesional

"La decisión fue arbitraria haciendo un juicio sobre mi persona y la de mi compañero, lo que inclusive viola el artículo 8 y 9 de la Ley Orgánica de la Universidad de Guadalajara".

El pasado 23 de febrero Francisco Morando y uno de sus compañeros, ambos egresados de Arquitectura de la UdeG, acudieron a presentar su examen profesional sin saco y corbata, lo que motivó que sus sinodales suspendieran el examen y lo reprogramaran tres días después, obligándolos a acudir con vestimenta adecuada.Tras lograr su titulación, Morando publicó en su cuenta de Facebook un video con lo ocurrido para denunciar discriminación por parte de los sinodales, quienes"Amigas, amigos; esto me pasó hace mes y medio durante mi examen de titulación y he de confesarles que no lo puse al instante por varias razones, entre ellas que estuve muy ocupado en esos días y no me permitía el tiempo para reflexionar sobre cómo manejar la situación".señaló el joven en la red social.El joven señaló que tras revisar los reglamentos de la Universidad no encontró en ningún lado que se otorgue a alguien la facultad de suspender un examen por razones de vestimenta.Morando publicó la denuncia el pasado 10 de abril y aclaró que no buscar "venganzas", sino solo señalar un error "y así aportar a la corrección del mismo".El Universal buscó la postura oficial de la UdeG y desde la dirección de Prensa y Comunicación se informó que no habría entrevistas al respecto y que el joven ya tenía su acta de titulación.