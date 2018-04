'Anormal' que Trump quiera encarcelar ciudadanos: Comey

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El ex director del FBI James Comey declaró este martes que el Presidente Donald Trump "no es quien decide quién va a la cárcel", en respuesta a insinuaciones del mandatario de que Comey debería estar preso.que un Presidente esté pidiendo el encarcelamiento de ciudadanos comunes, dijo Comey en el programa "Good Morning America" de la ABC. "Eso no es aceptable en este país", añadió.Hace unos días, Trump publicó varios tuits en los que acusó a Comey de filtrar información secreta y de mentir al Congreso,, dijo Comey en el programa.Trump despidió a Comey el año pasado, cuando el FBI estaba investigando lapresidenciales de 2016.Comey se encuentra en gira para promover su libro "A Higher Loyalty" ("Una lealtad superior").El exdirector del FBI comentó además sobre el subdirector del FBI Andrew McCabe. Una agencia supervisora del Departamento de Justicia concluyó que McCabe engañó a Comey y a otras autoridades sobre una noticia difundida a la prensa sobre Hillary Clinton poco antes de las elecciones de 2016.Comey dijo que el proceso funcionó, pero que "quedó empañado" por los pedidos de Trump de que McCabe sea destituido.