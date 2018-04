CBTiS se une al examen único de admisión

El Centro de Bachillerato Tecnológico, industrial y de servicios (CBTis)A nivel estatal,cupo en una sola institución.Ya que anteriormentedando así un examen único.El CBTis del municipio mantiene una proyección dDe esa proyección, ya que no se cuenta con más espacios para brindar.Los alumnos que no sean aceptados tendrán que esperar a queEsta dinámica no sólo corresponde alJosé Carlos Tovar Lara, subdirectorque participarán por su estadía.



“Todos pasan el examen, pues es de aptitudes y de habilidades, entonces la estrategia es muy compleja para poder seleccionar a los estudiantes, tienen que ver muchas factores, como su disponibilidad para estudiar, sus hábitos de estudio, su promedio de la secundaria y muchos más que sea un trabajo fuerte de selección”, dijo el subdirector.

Además, dijo que a todos se les realiza una entrevista personal, d



“Es todo un proceso donde participan los docentes, administrativos y psicólogos y padres de familia, analizando qué es lo mejor para ellos”, añadió.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Los horarios en que se están dando las fichas es a partir de laspues se pretende que todo sea más rápido en beneficio de los solicitantes.