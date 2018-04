Habitantes de Barrio de Guadalupe, en San Francisco del Rincón, denunciaron que conAlrededor d, para protestar contra la construcción.Aseguran que el lugar no es el adecuado para el camposanto por losLos inconformes señalaron que las autoridades municipales no consideraron su opinión, ya queParte de la molestia de los habitantes de esta zona, es queAyer por la mañana, un grupo de cerca deen donde aún se observa sembradío de alfalfa.



“No queremos que se construya ese panteón aquí. Las autoridades nos han engañado, desde hace casi 6 meses que fuimos a Presidencia a hablar con ellos, no nos quisieron recibir, nos mandaron con Pascual Sánchez, que porque él traía todo, quedó de hablarnos y hasta la fecha nada... el Alcalde ni siquiera ha venido”, señaló la señora Carmen.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La molestia de los habitantes, que suman a decir de quienes se manifestaron, un grupo de casi 300 personas, es que no consideraron que sea el lugar adecuado para la construcción,“Eso no es una obra planeada, no se ha tomado en cuenta nuestra opinión. ¿Por qué no se ocupan otros terrenos que están más grandes y en las orillas de la ciudad, para que sea algo que les dure más años?”, mencionó doña Laura.Parte del argumento que señalaron y que también se estableció en el documento con fecha 26 de octubre de 2017, que se entregó a las autoridades municipales, habla de las enfermedades que el panteón puede generar;hablan además de la delincuencia que se puede incrementar en la zona, pues el panteón servirá de escondite para los vándalos.Y a esto agregaron la falta de espacio paraes angosta, lo que va a ser un conflicto para la vialidad.El mismo documento se entregó con un listado de aproximadamenteA la molestia, se agregó el hecho de que el terreno se encuentra sembrado, ya queDurante la manifestación,sin embargo, a pesar de que se detuvieron los trabajos, luego de más de media hora ninguna autoridad se presentó en el lugar.Los ciudadanos inconformes mencionaron que