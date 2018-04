Ya se casó Richard Gere con su novia 33 años más joven

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Cuatro años después de que Richard Gere comenzara su relación con la española Alejandra Silva, una empresaria de 35 años -33 menos que él-, ambos han decidido dar el paso y convertirse en matrimonio.civil que tuvo lugar a primeros de abril, según informa la revista ¡Hola!, que cita fuentes cercanas a la pareja.Esta es, después de sus matrimonios con la modelo Cindy Crawford y, después, con la también actriz Carey Love, con la que tiene su único hijo, Homer James, de 18 años., ha dicho del actor su ahora esposa. Él, por su parte, ha señalado de su pareja:El protagonista de películas como Oficial y Caballero o Pretty Woman empezó su relación con la gallega en la localidad italiana de Positano en 2014. La primera vez que se los vio juntos en España fue en 2015, cuando Richard Gere acudió acompañado de Alejandra Silva al estreno en Madrid de la película Invisibles, que protagoniza caracterizado de indigente.Para Alejandra Silva es su segunda boda. La empresaria se casó con el magnate de la minería Goving Friedland, relación de la que nació su hijo, Albert, nacido en diciembre de 2012. Es hija del constructor y ex vicepresidente del Real Madrid Ignacio Silva. Ella ha contado que el actor es amigo de su familia de toda la vida y que del roce nació el amor. Intimaron cuando ella se encontraba en pleno proceso de divorcio. Tras ocho años juntos, protagonizaron un complicado proceso de divorcio.Alejandra gestionó, durante el tiempo que estuvo casada,lugar de tránsito de personalidades y millonarios que deciden descansar en uno de los lugares más bonitos del Mediterráneo, en Positano, al sur de Italia. La mansión pertenecía al director de cine Franco Zeffirelli y en ella han dormido personalidades de la talla de María Callas o Elizabeth Taylor.A la pareja le unen, además del amor, su compromiso social. El actor y activista respalda la causa de la Fundación RAIS, que amadrina su novia y que se dedica a apoyar la causa de las personas sin techo. De hecho, Gere acudió al Senado para denunciar la situación de aquellos que no tienen hogar y transmitir el trabajo de Fundación, en un acto organizado por la entidad.Alejandra Silva está muy viculada a The Gere Foundation, fundación del actor que lucha por un Tíbet libre y también por la investigación y la prevención del VIH.la ha hecho poder colaborar en algunos proyectos del líder budista.aunque Silva no está embarazada, según ¡Hola!. Las noticias sobre un posible embarazo nacen de una visita a una clínica especializada en tratamientos de fertilidad en Nueva York, ciudad donde la esposa de Richarg Gere se instaló hace ya meses con su hijo, nacido de su primer matrimonio.