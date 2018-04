La filosofía de Jack Ma para el éxito

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El hombre más rico de china no nació siéndolo, ni pertenece a una dinastía o linaje, su nombre es Jack Ma y fundó su empresa, Alibaba, con apenas 60,000 dólares. Hoy su imperio vale 25.000 millones de dólares dentro de una industria que está en franco crecimiento: el comercio electrónico.Alibaba fue creada en 1997 con 18 socios, actualmente es su presidente ejecutivo ya que desde el 2013 dio el relevo a una generación joven de nuevos ejecutivos ya que ve en ellos una capacidad mayor para construir el futuro que les pertenece.Para tener mayor certeza sobre la magnitud del valor de su compañía, Alibaba vale más que Facebook y procesa más productos que Amazon e Ebay juntos. El éxito de ésta no sería posibile sin el liderazgo y la filosofía que ha tenido Jack Ma para consolidar el negocio.Destacamos las siguientes frases que son fiel reflejo de ellas y que pueden servirte en tu camino como emprendedor:En su primera visita a Estados Unidos, Jack tuvo también su primer contacto con el Internet, algo inexistente en China, al hacer una búsqueda sobre una cerveza de su país encontró cero resultados sobre ella, por lo que le ocurrió que los negocios tendrían que tener una plataforma para estar en todos lados. Un primer intento se dio en 1995 al fundar Yellow Pages, dedicada a diseñar páginas para negocios en su localidad. Para 1999, en compañía de 17 socios fundó lo que hoy es Alibaba, resultado de ese primer pensamiento que tuvo en Estados Unidos.Alibaba empezó como una empresa B2B, esto es conectaba fabricantes chinos con empresas extranjeras, incorporando un sistema de puntuaciones y evaluaciones para generar mayor confianza en la relación. En sus primeros años la empresa no parecía ser rentable, sin embargo, poco a poco motivado por sus sueños y una lucha constante lo logró. Hoy Alibaba mueve el 80% del comercio electrónico en China, además de contar con otras plataformas que complementan el negocio, como AliPay, una plataforma similar a PayPal pero pensada en la cultura china.El dueño del gigante Alibaba sabe que no todo en la vida es negocio. En diversas ocasiones ha mostrado que tiene un lado humano y que también busca divertirse. Como ejemplo está la fiesta corporativa en donde festejaban el aniversario de la compañía, al salir vestido de Michael Jackson y en una moto Harley.Además, en diversas conferencias ha dicho la importancia que tiene el mantener un equilibrio entre la carrera y la vida personal, y la importancia de invertir tu tiempo en los demás y en quien amas, si no lo haces el tiempo no servirá para nada.Si hay una persona que sabe el significado de la resiliencia es Jack Ma. Sin nacer en cuna de oro, hoy es el hombre más rico de China. Recientemente fue nombrado asesor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo para jóvenes empresarios y pequeños negocios. Pero no fue fácil llegar ahí. El mismo reconoce que fue pésimo estudiante, tardó varios años en poder ingresar a la universidad, aplicó 10 veces para ingresar a Harvard y nunca lo logró. Una vez graduado se postuló para 30 puestos, no pudo ni ingresar a un KFC, lo corrieron de Mc Donald’s.Durante los primeros tres años Alibaba no generó ganancia alguna y estuvo al borde de la bancarrota. La receta para llegar a la cumbre no ha sido más que la resistencia, la perseverancia, el querer alcanzar un sueño y saber que las caídas están permitidas, que forman parte del éxito pero que hay que saberse levantar.Información de http://info.premo.mx/la-filosofia-jack-ma-exito/