Buscan que haya futbolistas extranjeras en Liga MX Femenil

Poco a poco, la Liga MX Femenil se consolida en todos los aspectos: resulta atractiva para público y anunciantes, recibe más espacios en los medios de comunicación y —lo verdaderamente importante— cumple con su labor de semillero para las Selecciones Mexicanas, pero ya hay algunos clubes que no están tan contentos con el formato y ya planean promover importantes cambios de cara al siguiente torneo, pese a que la competencia sólo lleva un año.



Algunos de los clubes más poderosos de la Liga MX (léase los del norte y otros que se caracterizan por hacer grandes contrataciones) buscarán que se permita el ingreso de futbolistas extranjeras para el Apertura 2018. ¿Y la formación de talento?



Rafael Puente del Río ya encontró chamba

Después de ser despedido como entrenador de los Lobos BUAP, Rafael Puente Del Río ha vuelto a encontrar refugio en la televisión. Sí, el ex modelo, ex futbolista, ex actor, ex directivo y ahora ex entrenador ya tiene trabajo —otra vez— como analista. Será colaborador en Univisión durante el Mundial Rusia 2018.



Antes de su aventura como entrenador y llevar a los Lobos BUAP a la Primera División, Rafa se desempeñó como analista en Televisa y después con ESPN. Conoce perfectamente lo que es estar frente a las cámaras. De hecho, su trabajo en la televisión le permitió saltar, primero, a las Chivas, y luego al conjunto poblano, así es que no descarta hacerlo por tercera vez. Total, ya se sabe muy bien el camino.