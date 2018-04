Gennady Golovkin confirma pelea frente a Vanes Martirosyan

Terminaron los rumores y se confirmó la pelea que sostendrá el próximo 5 de mayo en Carson, California frente al armenio Vanes Martirosyan.

A través de las redes sociales el equipo de GGG hizo oficial la pelea y se confirmó que la Federación Internacional de Boxeo, no desconocerá la batalla ante Martirosyan y por consecuencia no le quitará el campeonato después de advertirle que podría perder el título si no peleaba con Sergiy Derevyanchenko, el retador mandatorio.

Golovkin enfrentará a Vanes Martirosyan y esperará la resolución de la audiencia de Saúl "Canelo" Álvarez para pactar una pelea frente al mexicano en el mes de septiembre.

Otros boxeadores que estarán en la cartelera el nicaraguense ‘Chocolatito’ González y el estadounidense Ryan Martin.