Neymar seguirá sin jugar al menos hasta el 17 de mayo

Neymar anunció este martes que no volverá a entrenarse antes de un mes, es decir, el 17 de mayo, fecha en la que tiene previsto realizar el último examen médico del tobillo derecho, por el que fue operado a principios de marzo. El delantero se torció el tobillo durante el partido que jugó su equipo, el Paris Saint-Germain, contra el Marsella el pasado 25 de febrero. “No tengo una agenda concreta, depende de la evolución, de los próximos exámenes que haga, pero una fecha aproximada para que los médicos me den el alta es el 17 de mayo”, afirmó Neymar en un acto en São Paulo. Esto significa que el delantero del Paris Saint-Germain se perderá probablemente todo lo que resta de temporada con el club que le paga más de 25 millones de euros netos al año, dado que el último partido del PSG es el 19 de mayo, en Ligue 1, contra el Caen.

Unai Emery, su entrenador, afirmó el pasado 30 de marzo que Neymar volvería a París “en dos o tres semanas”, levantando una gran expectativa en la capital francesa sobre su regreso. Sin embargo, es probable que la falta de incentivos deportivos le haya desanimado a acelerar su protocolo de recuperación. El PSG conquistó la liga francesa el pasado domingo y solo le queda por disputar una posible final de Copa el 8 de mayo.

Neymar no estuvo en las celebraciones del título liguero del PSG, después de golear por 7-1 al Mónaco. Es más, mientras sus compañeros festejaban la corona, el delantero brasileño jugaba al póquer online con algunos amigos, una actitud que ha levantado muchas críticas. “¿Cómo Neymar no podía estar allí con sus compañeros con el título en juego? ¿Cómo podemos darle la etiqueta de líder a Neymar cuando no viene a compartirlo?”, comentó el exjugador Christophe Dugarry. “Neymar escupe al club. Habría que devolverle al Barça. No puedo soportar a esos jugadores que solo se miran al ombligo. Si creemos que el PSG puede ganar la Champions con actitudes como esas...”.

Brasil iniciará su concentración para el Mundial el 21 de mayo, pocos días después del anunciado regreso de Neymar.