Barbie revela su apellido y Twitter enloquece

La muñeca “Barbie” es mundialmente famosa desde hace más de 60 años, pero lo que pocos sabían es que tiene un apellido.

Barbie “enloqueció” a Twitter luego de la reciente publicación de una fotografía junto a otras muñecas.

El pasado 10 de abril, en la red social oficial de la muñeca se publicó una fotografía a propósito del Día del hermano.

La fotografía muestra a Barbie con sus hermanas, pero lo que llamó la atención fue el texto que acompañaba la imagen.

“Feliz Día del Hermano, les desean las hermanas Roberts”.

So her full name is Barbie Roberts. A decades-long mystery is now solved. Now it's time to find out what Madonna's last name is! pic.twitter.com/noCXHZNHVI