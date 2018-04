Estatutos de Morena permiten candidaturas externas, justifica Lidia García

Es legítimo que el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo haya abierto a académicos y ciudadanos las candidaturas a diputados federales y locales, ya que así se establece en sus lineamientos.

Así lo externó Lidia García Anaya, candidata a diputada federal por Pachuca y secretaria general del Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Hidalgo (SPAUAEH), ante los golpeteos que se han dado al interior del partido a causa de la designación de aspirantes identificados con el grupo universidad.

La controversia en Morena se dio luego que se dieran a conocer los nombres de los 18 candidatos a diputados locales, de los que al menos diez están vinculados con el grupo Universidad que lidera Gerardo Sosa Castelán.

Entre las postulaciones está el exrector de la UAEH, Humberto Verás Godoy; Roxana Montealegre Salvador, directora de vinculación con egresados de la universidad; Jorge Mayorga Olvera, presidente del consejo estudiantil universitario; Elvia Sierra Vite, de la dirección de promoción cultural de la universidad, entre otros.

La abanderada de Morena explicó que los principios establecen dos formas de elegir a candidatos: a través de una tómbola (entre militantes) y candidatos externos, faena que realiza el comité nacional del partido.

Ante la posibilidad que la militancia de Morena de la espalda a los candidatos vinculados con el grupo Universidad, mermando así las campañas, García Anaya aseguró que esto no afectará.





“Estuve presente en una asamblea del Consejo Estatal y me presenté, les dije quién era, a qué me dedicaba, por qué estaba ahí y, principalmente, les comenté que vengo a ponerme a las órdenes de las bases para sumar”, dijo a AM Hidalgo.