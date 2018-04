Exrector sin perfil para ser candidato: Nabor Rojas

“No tengo el gusto de conocerlo, pero él no tiene trayectoria política, él tiene una trayectoria académica (…) por lo que su ámbito está muy limitado; yo creo que yo hubiera ganado sin problema la diputación”.



“Sí se infringieron algunas situaciones de índole estatutario, pero a mí no me han buscado (para los trabajos de impugnación), pero lo voy analizar porque este tema no es privativo de Hidalgo, es a nivel nacional”, indicó.

Tras la designación de candidatos a diputaciones locales de Morena en Hidalgo, Nabor Rojas Mancera señaló que no descarta la impugnación del distrito XIII de Pachuca, mismo que obtuvo Humberto Veras Godoy, exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).El regidor con licencia del ayuntamiento de Pachuca también mencionó que no se incorporará a sus labores en cabildo, toda vez que apoyará en la campaña electoral de Regeneración Nacional para los candidatos a senadores en Hidalgo.Respecto a la designación de Veras Godoy como candidato a diputado local, señaló que “no fue una decisión acertada”, tras argumentar que el exrector no cuenta con el perfil correcto.Asimismo, refirió que los comicios se complicarán con las designaciones de Morena; “aquí la contienda va a ser contra el PRI”:Nabor Rojas señaló que a diferencia del actual candidato, conoce las necesidades de los habitantes de Pachuca, “el doctor con todo respeto siempre estuvo en lo académico y le va a costar más trabajo”.Respecto a la impugnación que realizará Movimiento Regeneración Nacional en los diez distritos que fueron otorgados a candidatos provenientes de grupo universidad y cuatro externos, Nabor Rojas mencionó que no ha sido notificado por los integrantes del comité de Morena.Previó al registro oficial de los candidatos a diputados locales ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), precisó que ya tenía instaladas algunas oficinas de campaña tanto en Campo de Tiro como en la colonia Plutarco y Centro de Pachuca.Aun cuando no figuró en las listas de los candidatos que emitió Morena, Rojas Mancera manifestó que no pedirá reincorporarse como regidor al ayuntamiento de Pachuca, tras argumentar que la licencia que solicitó el 22 de marzo fue por tiempo indefinido.Por tal motivo, informó que se integrará a los trabajos de campaña de Regeneración Nacional con el candidato al Senado Julio Menchaca Salazar.