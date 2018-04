Arrestan a perro en Canadá luego de que persiguió a un ciervo

Un perro en Canadá fue arrestado por la policía luego de perseguir a un ciervo por la carretera; su fotografía en el coche patrulla se hace viral.



Según el portal “Inside Edition” , Emme Thompson, la dueña del can de nombre Finn, dijo que el perro regresó a casa en la parte trasera de un coche patrulla.



Contó que decidió dejar a su perro sin correa luego de caminar un rato en Kenora, Ontario, Canadá. Sin embargo, Finn captó el olor de un ciervo y lo siguió.



“Normalmente, él no ocasiona problemas y se queda cerca”, dijo Thompson.



Agregó que luego de oler al ciervo corrió detrás de él sin hacer algún caso a sus dueños.



“Por alguna razón, los ciervos le molestan”, dijo la mujer de 21 años al sitio.



Emme agregó que recibió una llamada de la policía que le informaba que su perro estaba bajo custodia.



Enseguida, llegó una camioneta de la policía con el perro en los asientos traseros.



Contó al medio que la imagen de Finn “arrestado” le pareció graciosa por lo que tomó una fotografía.



A través de Twitter, la chica compartió que alguien llamó a la policía porque su perro huyó y atacó a un ciervo.

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i’m alskdjfhsgh pic.twitter.com/czZqzzc3x3