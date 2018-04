Vive el deporte y gana en salud

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Practicar algún deporte es una buena forma de mantener tu organismo en óptimas condiciones. Te ayuda a perder peso, reducir el estrés, prevenir enfermedades, sentirte mejor contigo mismo y mejorar tu rendimiento, entre otros beneficios. Hacer deporte es una de las mejores formas para permanecer sano y fuerte.No obstante, esto no evita que puedas quedarte en casa a ver el deporte en la televisión alguna vez. Brindarle el apoyo a tu equipo favorito y, si es necesario, hacer una apuesta para darle mayor emoción al juego. Betfirst pone a la disposición de sus usuarios una extensa gama de eventos deportivos para apostar.Sin duda, ser un fanático del deporte te ayuda a conocer todo sobre ellos. ¿Cómo se juega?, ¿qué función cumple cada jugador?, ¿cuándo finaliza el partido?… Sin embargo, ¿sabes, en realidad, cuáles son los mejores deportes para tu salud? Hoy te presentaremos algunos de los mejores deportes para que te mantengas en forma y con mucha vitalidad..Es un deporte de raqueta que se practica en interiores, siendo considerado uno de los más completos e intensos. Con la práctica de squash se pone en entrenamiento al sistema cardio-respiratorio. De igual manera, se incrementa la resistencia del cuerpo y la flexibilidad del abdomen.El squash posee ciertos riesgos. Uno de ellos son las lesiones musculares por el estiramiento o presión causadas en músculos y tendones. También, suele causar lesiones por recibir golpes de la pelota o la raqueta del contrincante.Aunque no es un deporte que pueda realizarse en cualquier lugar, la práctica del remo es muy beneficiosa para el organismo. En él, se ponen en funcionamiento al sistema circulatorio y respiratorio, sin contar el trabajo muscular en todos los niveles.Los riesgos presentes en la práctica de remo se deben, al igual que en el squash, a lesiones musculares, dolores de espalda y tendinitis.Un deporte acuático por excelencia. Este deporte es muy completo y beneficioso para el cuerpo humano. Pone en funcionamiento al sistema respiratorio y cardiovascular, al mismo tiempo que trabaja los músculos, proporcionándoles flexibilidad, resistencia, forma y fuerza.Sus riesgos radican en las técnicas utilizadas, por lo que es recomendable que tengas el consejo profesional necesario antes de empezar con este deporte.El deporte más popular del mundo también es uno de los más sanos. El fútbol promueve el ejercicio físico y mental, así como el trabajo en equipo. Aportando beneficios como la pérdida de peso, reforzamiento del sistema óseo y muscular, entre otros alicientes tanto físicos como psicológicos.Una de las grandes desventajas de practicar este deporte es que el riesgo de sufrir lesiones musculares y hasta óseas son mucho mayores que con otros deportes.Siendo muy parecido al squash, el tenis es un deporte que estimula la concentración, la estrategia y la conectividad mano-ojo. Promueve la elasticidad, fuerza, resistencia y el consumo de calorías. Durante un partido de tenis, los jugadores deben permanecer en estado de alerta y en movimiento constante, lo que ayuda a que el cuerpo se mantenga activo y genere respuesta por parte del sistema respiratorio y cardiovascular.Al igual que otros deportes, el tenis trae consigo posibles lesiones musculares como la tendinitis.Que sea uno de los deportes con mayor índice de accidentes y lesiones no lo hace ser menos beneficioso para tu salud. Simplemente debes recordar que para realizar esta actividad es importante tomar las precauciones necesarias, tener la protección adecuada y siempre tener en cuenta la correcta preparación del organismo.Este deporte, al igual que el fútbol, pone de manifiesto el trabajo en equipo. La concentración, el enfoque, la técnica y la estrategia son otras de las cualidades que estimula el baloncesto. Es un deporte completo donde se trabaja con el cuerpo y con la mente.Presenta notorias posibilidades de lesiones musculares y óseas, por lo que debes tener cuidado si lo practicas.Tal vez no tengas tiempo para practicar algún deporte de manera reiterada e ininterrumpida. Sin embargo, no es una razón válida para que no puedas disfrutar del deporte. Sentarte a mirar algún deporte es ideal para que liberes estrés acumulado y tengas una sensación de bienestar.Asimismo, si eres un verdadero fan de la adrenalina y de las apuestas, Betfirst pone a tu disposición su plataforma. En ella podrás elegir el evento en el que quieres apostar de forma directa y segura. No te arriesgues con corredores de apuestas de dudosa procedencia, te invitamos a probar Betfirst.En la vida, para mantener la salud del cuerpo y de la mente es necesario realizar actividades que fomenten su estímulo y desarrollo. Hoy te hemos presentado un conjunto de deportes que te ayudarán a cumplir con ese objetivo. De igual forma, te hemos enseñado una herramienta útil y dinámica para que realices tus apuestas de forma segura y sin problemas.