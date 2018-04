Apelan sentencia contra ex sacerdote que cometió abuso sexual contra menores

“Se presentó el día de ayer (martes) la petición de que el juez ratifique esta sentencia, lo que buscamos es que ya esta sentencia, que dicta un precedente a nivel internacional, hablando de este tema tan lastimoso para las víctimas y sus familias, sea ratificada y que con esto se dé una muestra de que en Guanajuato no se toma a broma o juego las situaciones de violencia sexual”, enfatizó.

La activista de Derechos Humanos en la entidad,informó que se interpuso un recurso para que se ratifique laLo anterior, después de de que la defensa particular del ex sacerdote apelara la sentencia dada por un juez a principios de abril, tras comprobarseen agravio deseñaló que esperan que las autoridades ratifiquen lo antes posible la sentencia, y agregó queacusado, pues los delitos que comprobó son muy graves.al ex presbítero se le comprobaron cuatro delitos que son, por lo que, aunque sólo puedeque es la pena máxima en la entidad.