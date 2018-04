Atribuyen fallas a constructora

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Las fallas que se han hecho visibles en la obra del Tercer Cinturón Vial son atribuidas a la constructora VISE encargada de la obra, mismas que no generan un costo extra al municipio, señaló el director de Obra Pública, Jonathan Muñoz Angulo.La declaración surge después de que el presidente del Colegio de Ingenieros, Juan Carlos Briseño Martínez, indicara que la obra podría estar mal planeada e incluso no tener proyecto ejecutivo, pues en varios tramos se ha visto que rompen el concreto de las banquetas y el arroyo vial, recién colocados.“Probablemente tenga razón de algunos detalles o errores, la obra como no está 100% terminada si hemos identificado algunas fallas de la constructora como él (Briseño Martínez) dijo”, refirió.El director señaló que la constructora, en varias ocasiones, se ha adelantado a colocar el concreto, sin antes meter tubos o infraestructura para colocar semáforos, por lo que se les ha obligado a demoler las zonas terminadas y arreglar los desperfectos.“Eso va a costo del mismo constructor por haberse adelantado a poner la banqueta, incluso en algunas esquinas dejó pedazos sin colar, fue a raíz de que yo lo empecé a presionar de que no le iba a pagar esas demoliciones y colados nuevamente”, enfatizó.Muñoz Angulo aseguró que existe un proyecto ejecutivo, pues de lo contrario no hubieran podido bajar los recursos para la obra u otras dependencias no habrían comenzado a trabajar.Asimismo, aceptó que no contaban con un censo real en algunas zonas como en bulevar Los Reyes, donde se tardaron más tiempo del pronosticado al encontrar hasta líneas de drenaje, de las cuales no había planos disponibles, sin embargo, aseguró que ya se arregló esa parte.Muñoz Angulo enfatizó que existe buena relación con los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de Irapuato, pues han tenido acercamientos recientes y algunos de los colegiados trabajan en obras del municipio.“Quedamos de vernos, de dar un seguimiento para después volver a mostrarles el proyecto, ese momento no se ha dado, pero si fuimos con ellos, platicamos, vimos el proyecto de la Mega Bandera y del Tercer Cinturón”, dijo.Enfatizó que son alrededor de 12 colegiados que cuentan con su padrón único de contratistas, de los cuales la mitad tienen trabajo con la dirección de Obra Pública, y añadió que uno de los ingenieros que participó en el proyecto de la Mega Bandera es parte de este colegio, y otro más está involucrado en la remodelación del Mercado Sostenes Rocha.