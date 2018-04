Detectan drogas y armas en escuelas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Consumo y venta de drogas, así como portación de armas, se han detectado al interior de planteles educativos en la entidad, por lo que se debe trabajar en atacar la problemática con valores, señaló Teresa Paulino San Germán, representante estatal de la Unión Nacional de Padres de Familia en Guanajuato.Refirió que no trabajan con estadísticas pues suelen no ser 100% reales, cuestión que los obliga a ir al lugar donde se está dando la problemática y atenderla de manera directa, con el apoyo de los padres de familia.“Hay droga, hay delincuencia, pequeños robos, empiezan por llevarse la plumita del compañero hasta grandes robos en general, no estamos metidos en las escuelas, pero los directores que tienen contacto con nosotros si nos reportan que a veces tienen que suspender alumnos por portación de armas, desde blancas hasta de calibre grueso”, dijo.Paulino San Germán enfatizó que las familias deben estar pendientes de sus hijos, no molestarse con acciones como el Operativo Mochila y aceptar las capacitaciones que ofrecen como unión, sumado al apoyo que pueden dar para canalizar los casos detectados.Marco Antonio Jaime Mercado, coordinador nacional del programa Unidos con Valores presentó esta iniciativa ante directores de escuelas, representantes de empresas y funcionarios públicos de Irapuato, con la que buscan regenerar el tejido social y disminuir la violencia en el país.Destacó que la sociedad está harta de la desaparición de personas, de no poder salir a la calle y de la corrupción, por lo que es necesario unir esfuerzos y promover los valores en todos los estratos sociales.“Queremos un México diferente, a final de cuentas ese México que todos merecemos no se va a transformar si llega Meade, Anaya, el Peje o Margarita, podemos seguir cambiando pero lo que necesita es mejores mexicanos”, dijo.Jaime Mercado enfatizó que los padres de familia deben ser los principales responsables de la crianza de sus hijos y hacer el esfuerzo para crear una “barredora” que promueva valores, junto a consejos , cámaras y asociaciones que tengan la misma visión.Asimismo dijo que se deben fomentar los valores de convivencia y de empoderamiento, que genere la riqueza que es fundamental para que la sociedad crezca, además de agregar que esperan impactar en al menos 1 millón de familias con esta iniciativa.