Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Incrementar las penas para los homicidas de policías no es suficiente, pues en la actualidad la impunidad en el estado sigue siendo de más del 90%.Así lo refirió la candidata a la diputación federal por el Distrito 15 por el PRI, Arcelia González González, quien visitó la colonia Lázaro Cárdenas, en Irapuato, como parte de su campaña, donde conoció de cerca las necesidades de los ciudadanos, acompañada de la secretaria del partido, Claudia Ruiz Massieu.“Nosotros propusimos esta iniciativa precisamente por el índice a la alza y esto nos lleva a una reflexión mucho mayor, subir las penas no es suficiente, hoy en la actualidad la impunidad en el estado sigue siendo más del 90%. Hasta hoy no tenemos una cifra exacta que nos diga cuántos están detenidos por lesión o por atentar contra la vida de un policía”, señaló.Asimismo, acusó que falta coordinación y estrategias en materia de seguridad en el municipio y el estado.González González pidió mayor atención en el tema de la impunidad, considerando que los policías municipales requieren mayor capacitación, adiestramiento y la seguridad que, dijo, debe otorgarle el municipio tanto a la familia de los elementos, seguros de vida y de educación para sus hijos.