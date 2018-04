Rechazan construcción de gasera en San Miguel

La empresa Nat Gas no podrá instalar una estación de gas natural comprimido en la cAsí se reveló en documentos en poder de am emitidos por la, instancia a la que le corresponde emitir la autorización federal para que se edifique la estación de gas que ha sido rechazada por los vecinos deDesde el pasado 27 de octubre de 2017,y el estudio de riesgo de su proyecto de estación en San Miguel.En dicho documento se indica que en su solicitud la empresa no informó la existencia de unatampoco presentó la manifestación de impacto ambiental de esa gasolinera.Igualmente se detalla que las funciones que se pretenden realizar en esa estación, “es una actividad riesgosa debido a que la cantidad de almacenamiento de gas natural será de 2 mil 869.62 kilogramos”. Pero en este aspecto, ni de la cantidad que hay almacenada de las mismas.



Sobre el uso de suelo para establecer la estación, la Asea indicó que según su análisis de elementos, “al tratarse de una actividad considerada altamente riesgosa, ésta no se podrá realizar en el predio ubicado en el bulevar Juan José torres Landa 1502”.

En el documento se indicó que parapero mientras tanto no puede construir en el predio.