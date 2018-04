Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Recién me contaron una simpática historia del sitio arqueológicoEl lugar está rodeado por cinco lagos;Cuando vino un fuerte huracán las lluvias y viento mezclaron las aguas y ahora todos los lagos tienen cocodrilos. Este relato me pareció similar al de los partidos políticos que ahora están todos revueltos conCual cocodrilos al acecho, me impacta la actitud voraz de algunos reclutadores de Morena, que sin autorización utilizan los números celulares de personas y los incorporan aSe observa un entusiasmo desmedido en los seguidores de AMLO, que sin ningún análisis de las consecuencias de sus promesas, de su incongruente personalidad, su desmedida ambición yy barriendo de arriba hacia abajo llevará a las y los mexicanos por el camino de la honestidad.Las nuevas generaciones de votantes no conocen al López Obrador original, sólo al reinventado que dice lo que quieren escuchar y se muestra muy empático con el pueblo. Cuando secuestraron y asesinaron al muchachito Alejandro Martí y dijosegún informaron varios reporteros,Hay que recordar el daño económico que ocasionó al País y a cientos de personas que se quedaron sin trabajo yprovocando daños al sector turismo, hotelero y de miles de establecimientos afectados, dinero y empleos perdidos. En ese entonces AMLO no pensó en la ciudadanía, sólo en él y el poder que perdió y que a toda costa quería recuperar. Ahora ofrece muchas promesas a los “ninis” y un plan de repartición de dinero que no es suyo, sino de nuestros impuestos y que el señor quiere regalarlo a conveniencia, fomentando la dependencia y el paternalismo que llevan al retroceso.El candidato de Morena habla de eliminar la corrupción cuando llegue a la Presidenciaen dólares en Estados Unidos.Así también su secretario particular, René Bejarano, cobró millones de dólares para agilizar obras ya ejecutadas a un empresario, aceptando que Andrés estaba al tanto del hecho.Quienes votan por primera vez y creen los cuentos de este candidato que se da baños de pureza y se presenta según él impoluto, sería conveniente que investigaran un poco su trayectoria para darse cuenta que no es como se pinta.Las aguas están revueltas y