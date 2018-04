Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El Consejo Coordinador Empresarial de León, con la suma de 60 organismos, entregará hoy las “Propuestas Guanajuato 2018” a los candidatos a la Gubernatura y a las dirigencias de sus partidos.En el tema de Seguridad Pública se plantea la “Tolerancia Cero” a faltas administrativas y delitos, más remuneración y mejor capacitación a las policías locales, y reformas legales para frenar la impunidad.También piden fomentar la transparencia en todo el esquema de contrataciones y evaluar la política social. La intención es que se lo lleven, revisen las propuestas y se comprometan a sumarlas a su plan.El que regresa a Palacio Municipal es el panista Alberto Padilla Camacho, a quien usted recuerda como el contralor en el trienio de Bárbara Botello que terminó Octavio Villasana. Ahora lo hará como Secretario Particular de su amigo el síndico y próximo alcalde interino de León, Luis Ernesto Ayala Torres. Toma la silla de Gonzalo León, quien a su vez acompañará a Héctor López durante la campaña.También se confirma que la campaña de Héctor será coordinada por la maestra y política Leticia Villegas, a quien no le quedará de otra que pedir licencia como diputada local en su distrito VI y dejar, al menos durante los 60 días que dura la campaña, a su suplente María de los Ángeles Hernández Jara.De los cinco diputados locales por León ya pidió licencia quien era el coordinador de la bancada panista, Éctor Jaime Ramírez, para hacer campaña por la diputación federal del distrito 05. También lo hará Libia García para buscar repetir en su distrito local V; lo mismo que Villegas Nava, candidata a síndica, lo que no le impedía mantenerse en la legislatura, pero eso de coordinar le hará imposible las funciones.Los diputados locales Juan Carlos Alcántara, del distrito IV, quien llegó al Congreso ante el fallecimiento de Ricardo Torres Origel; y Juan Carlos Muñoz Márquez, del VII, no tienen razones para una licencia. El primero es cercano colaborador de Sinhué y el segundo ya amarró su “pluri” federal.En la plataforma 3de3 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) permanece el candidato de la coalición “Por Guanajuato al Frente” de PAN-PRD-MC, Diego Sinhué Rodríguez, como el único de los cinco a la gubernatura que tiene publicadas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses. El resto ha dicho que sí, que en eso están y que ya no tardan, qué bueno, pero pues sí se les adelantaron.Del resto de candidatos a algún cargo público en Guanajuato los únicos que han presentado la 3de3 son al Senado: Azul Etcheverry y Gerardo Zavala, por el PRI; y Alejandra “La Wera” Reynoso, del PAN. Ya también están en campaña por las diputaciones federales y ninguno en la entidad la presenta aún.Un debate organizado por el Consejo Coordinador Empresarial de León y otro por la autoridad electoral, le parecen pocos a Ricardo Sheffield Padilla, candidato de Morena-PT-PES a la gubernatura, quien ayer en una reunión privada con el Consejo Coordinador de Colegios de Profesionistas, que comanda el arquitecto Jaime Gallardo, les pidió que también ellos convoquen a todos a un debate.“Si alguien debería organizar un debate son ustedes, en vez de foros individuales. Por su bagaje están obligados, en mi opinión son ciudadanos calificados que debieran de realizar eventos”, les dijo Sheffield Padilla. Jaime dice que revisarán si lo hacen con el Parlamento Ciudadano, organismo que él también encabeza.En el caso del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), cuyo consejo encabeza Mauricio Guzmán, es hora que la Comisión Temporal de Debates, que preside el consejero Antonio Ortiz Hernández, no define las fechas y el formato de al menos un debate entre los candidatos para la gubernatura, las 46 alcaldías y los 22 distritos electorales de mayoría. El viernes 20 tienen sesión.Al candidato del PRI a la gubernatura, Gerardo Sánchez, le preguntaron ayer cómo iba su campaña, y respondió: “Estamos haciendo campaña de territorio, dialogando con los priístas, los veo con gran entusiasmo para enfrentar esta contienda, haciendo una campaña que va creciendo y que es exitosa”.En su declaración está el problema del salvatierrense, en una elección en la que está lejos del candidato del PAN y con Morena-PT-PES, Ricardo Sheffield, y más atrás por el Partido Verde, Felipe Arturo Camarena, peleando por los votos posibles, resulta ilógico que un candidato presuma que cierra filas con los priístas cuando lo que a estas alturas se ocupa es hacer campaña con los sin partido. ¿O no?El alcalde de Guanajuato, Édgar Castro Cerrillo, tomó protesta como miembro del Buró Ejecutivo de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM) y uno de los cuatro copresidentes de este órgano municipalista que congrega a los munícipes de los dos mil 446 municipios de México.El acto protocolario, celebrado en el salón “Benito Juárez” de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue presidido por el titular de esta dependencia federal, Alfonso Navarrete Prida.El alcalde de Guadalupe, Nuevo León, Francisco Cienfuegos Martínez, fue nombrado Presidente.Entre las funciones de la Conferencia destaca gestionar el reparto equitativo de recursos fiscales ante la Cámara de Diputados y la Secretaría de Hacienda, además de revisar y rediseñar los ramos del presupuesto federal que van dirigidos al crecimiento municipal (23, 28 y 33), entre muchas otras.