Aprenden y se divierten

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

“Para continuar nuestra misión de adaptarnos a las necesidades de la sociedad actual, estamos moviendo el modelo, que es lo que muchas escuelas no captamos, nos quedamos con lo que nos ha funcionado, haciendo las cosas de la misma manera”, dijo Norma Revilla, directora del Instituto Hispano Inglés al hablar sobre el modelo educativo lúdico “Learning through play”.Con la intención de que sus alumnos aprendan de una forma diferente y divertida, hace 10 años, el Hispano Inglés implementó un sistema educativo para los niños de preescolar, en el que aprenden de una forma divertida.A través del programa educativo “Kids aboard” (Niños Abordo) los pequeños ‘viajan’ por el tiempo y el mundo sobre un barco de tamaño real, que también funciona como edificio de aulas, en el que visitan cada mes un país diferente, con ayuda de la tecnología.En ese recorrido son acompañados por 5 mascotas que representan los campos formativos de preescolar.“Cuando tienen una actividad de psicomotricidad aparece Lena la Foca, que representa el campo formativo de desarrollo físico y salud, cuando tenemos una campaña ecológica aparece Chavarín, que representa el conocimiento del mundo”, dijo Norma Revilla.Gracias al éxito que ha generado en los más pequeños del Hispano Inglés, se implementó en primaria un modelo educativo similar, inspirado en el concepto de las películas de Harry Potter, desde este ciclo escolar.“Undersea Games”, es el programa en el que los estudiantes de los 6 grados son divididos en 12 “houses” (equipos) de 20 integrantes que tienen como objetivo conseguir el mayor número de puntos al finalizar el ciclo.Los juegos bajo el agua invitan a las houses, representadas por un animal marino salvaje, a una sana competencia de los alumnos en los ámbitos: académico, deportivo, cultural y artístico.En el patio se colocó una tabla de ponderación, en la que se van colocando los puntos que los niños van ganando en cada una de sus actividades.“Cada mes se hace una ceremonia donde pegan los puntos, se hacen la sumatorias y al finalizar el ciclo de escolar se hará la entrega al equipo con mayor puntuación de la Gran Copa”.Actualmente son tres houses las que se van perfilando para ganar, por lo que la directora está considerando premiar el esfuerzo de las tres mejores y sus alumnos que día a día buscan sumar más punto.“Existen diferentes formas de ganar puntos, por ejemplo, el examen de matemáticas con 10 genera 3 puntos a cada niño, el examen de ortografía con 10 genera 2 puntos y una medalla de oro de la miniolimpida, son 4 puntos, etc.”.A su vez se realiza una junta con las mamás capitanas y maestras de cada equipo en el que se hacen análisis de cómo van los equipos y en qué áreas hay que reforzar esfuerzos.Este programa ha superado las expectativas que se tenían, ya que se ha subido el nivel de los alumnos; el Hispano Inglés mide a través de indicadores al ser el único instituto en León con la certificación ISO para escuelas.El próximo ciclo escolar se replicará el ejercicio de aprendizaje en el nivel de secundaria, con un giro, tomando en cuenta las edades de los alumnos.“Es importante ubicar la edad de los chavos, allá van a ser 6 houses, y no tendrá el lado fantástico de los animales marinos, sino tribus que han sido guerreras a lo largo de la historia”.El programa se llama “Juego de Guerreros”, en el que los aztecas, persas, samuráis, espartanos, vikingos y centuriones se enfrentarán en mayor parte en duelos deportivos y culturales.En el caso del nivel medio superior se dio un giro con el concepto Prepa Hills by Hispano Inglés en el que se pretender descubrir cuáles son las áreas de oportunidad de los estudiantes.La prepa funciona como una aceleradora de talentos, en la que se encamina a los jóvenes y ayuda a descubrir para qué área van encaminados, desarrollar ese talento y perfilarse a su carrera antes de egresar de la preparatoria.“Esto se está haciendo a través de un coach que les está dando un acompañamiento cercano a los chavos, a través de pruebas de todo tipo, así como visitas y acercarlos a diferentes áreas profesionales”.Los estudiantes durante el ciclo escolar tienen visitas a organismos o empresas para que conozcan su funcionamiento y quizá, en un futuro, puedan laborar ahí.“Queremos lograr motivación en los estudiantes, que les guste aprender, ahorita quien no se hace autodidacta está perdido, porque lo que aprendiste ayer, ya mañana será obsoleto”.“Hay que estar moviendo el modelo todo el tiempo, la reforma educativa va a ser algo muy bueno, vienen cosas interesantes, ya nos están capacitando”.El siguiente paso, después del Juego de Guerreros, es implementar en los alumnos ejercicios de consciencia plena llamados “Mindfulness” mismos que se realizarán todos los días, durante 10 minutos, a manera de meditación budista, pero ahora sin la parte religiosa.“Se pretende lograr que las personas, a través de ciertos ejercicios, tengamos más creatividad, mejor concentración, mejor trabajo de equipo y resolución de problemas”, finalizó.