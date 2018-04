¿Quieres estudiar la prepa? Hazlo desde casa

En la firma de Convenio y arranque del Programa [email protected] entre UVEG y la UNAM Universidad Nacional Autónoma de México https://t.co/HqdsAELSZF — UVEG (@UVEG_mx) April 18, 2018



“Es dedicar cuatro horas del día al estudio en línea y donde van a tener siempre un asesor a distancia para resolver dudas. Algunos alumnos podrán elegir la opción semipresencial y es por eso que en este campus y en el de San Miguel de Allende ponemos a disposición salas de cómputo para que puedan venir.



Y la oportunidad de venir a los campus es tener la oportunidad de interactuar con los estudiantes de universidad y además usar los espacios comunes como la biblioteca, área deportiva y asistir a eventos culturales”, subrayó.



“Nos llena de orgullo poder integrar una alianza con una de las universidades más representativas de México como la UNAM y esto permite que el estudiante que está llevando su proceso formativo pueda también hacer lo que más le gusta como trabajar, dedicarse a los deportes y a su familia.



Esta es una oferta adicional de bachillerato que está de la mano con la UNAM donde los maestros de la UNAM podrán brindarles a los jóvenes clases directamente a través de la plataforma de esta casa de estudios”, expresó.

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Con la finalidad de brindar unaa los jóvenes que no logran entrar a una preparatoria pública, esta mañana la Escuela Nacional de Estudios Superiores (y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (firmaron undepara elLaura Susana Acosta Torres, directora de la ENES UNAM León, aseveró que esta firma representa unamásdonde losEn este sentido, Acosta Torres agregó que dicha casa de estudios abrirá dos turnos para los alumnos en estudiar su bachillerato de forma semipresencial, no obstante aún no están definidos.Mauricio Mokarcel Alba, rector de la UVEG señaló que todavía faltan detalles por definir para poner en marcha el programa [email protected] pues será en los primeros días del mes decuando