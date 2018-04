Así asigna el INE el número de spots a los que cada partido y candidato tienen derecho

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La candidata independiente a la Presidencia, Margarita Zavala, se ha quejado varias veces por el número de spots publicitarios que “le tocan” en esta campaña, en contraste con los asignados a los partidos políticos.“Una muestra de la inequidad que enfrentaré en esta elección: por cada spot que tendré en radio y TV, la coalición que postula a @JoseAMeadeK tendrá 124 spots, la de @RicardoAnayaC tendrá 119 spots y la de @lopezobrador_ tendrá 63 spots. Aún así, les voy a ganar”, dijo Zavala en su cuenta en Twitter el pasado 27 de marzo.Y es cierto: gracias a la ley electoral, los candidatos independientes tendrán menos spots que los candidatos con partido.Los partidos políticos y candidatos se autopromocionarán en 22 millones 959 mil 180 de spots, y sólo 3% de ellos (690 mil 642 spots) se destinarán a promocionar las plataformas políticas de los candidatos independientes. El resto, 22 millones 268 mil 538 spots, serán para los partidosDe acuerdo con el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral, el total disponible de tiempo para spots se distribuye en 30% de forma igualitaria entre todos los candidatos y partidos. El otro 70% va en proporción al porcentaje de votos que obtuvo cada partido político en la última elección federal de diputados.Por ello, el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que obtuvo el mayor número de votos en los comicios de 2015 , con 29.18% de los sufragios, será también el que tenga derecho a mayor número de spots, 5.7 millones; mientras que Acción Nacional, que obtuvo 21.01% de la votación, le fueron asignados 4.3 millones de spots. El Partido de la Revolución Democrática (PRD) tuvo 10.87% de la votación y recibió 2.5 millones de spots. Morena, la cuarta fuerza electoral, obtuvo 8.39% de la elección tendrá 2.1 millones de spots.Como los candidatos independientes de diputados, senadores y presidente no participaron en comicios anteriores, sólo tienen acceso al 30% que marca la ley.Desde el inicio del periodo de precampaña electoral federal hasta el día de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral (INE) administra 48 minutos diarios en cada una de las tres mil 111 emisoras de radio y televisión; 41 de ellos están destinados a partidos y candidatos. Los otros siete minutos son para autoridades electorales.Así, de los 22 millones 268 mil 538 spots que tendrán los partidos políticos, 690 mil 642 serán para candidatos independientes, los cuales se dividirán entre los tres cargos federales: presidente, diputados y senadores.El número de spots por cargo se dividirá entre el número de candidatos independientes que contiendan. Siete aspirantes competirán por un curul en el Senado, cada uno tendrá acceso a 32 mil 887 spots. Mientras que 40 candidatos a diputados podrán aparecer en cinco mil 755 spots cada uno.Mientras que Margarita Zavala y Jaime Rodríguez Calderóncompartirán los 230 mil 214 spots disponibles para candidaturas independientes a la Presidencia, con 115 mil 107 anuncios cada uno. Es importante mencionar que la incorporación reciente del exgobernador de Nuevo León no afectó la dotación prevista para Zavala, ya que la ley también establece que ningún candidato podrá acceder a más del 50% de los spots para cada categoría, es decir, la candidata, de cualquier manera, no hubiera obtenido los 230 mil spots para ella sola.