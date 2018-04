Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (), en coordinación con la policía y personal de, atendió un reporte en Facebook en el que se informaba sobre el cadáver de un(Zalophus californianus) que estaba tirado en la calle cubierto conDe acuerdo con un comunicado emitido por la Profepa,cuando su personal acudió a laen la ciudad de Tijuana, Baja California, donde los restos del ejemplar fueron encontrados,Especialistas determinaron que se trataba de(Pr) en la Norma Oficial Mexicana. Se describió que tenía unael cual no teníaInformaron quela cual no marcaba su piel, por lo que se determinó que pudieron habérsela colocado una vez muerto para facilitar su traslado y manipulación.Debido al avanzado estado de descomposición en el que se encontraba, los especialistas no pudieron recabar muestras de tejidos que pudiesen esclarecer los motivos de su muerte; sin embargo, las autoridades preguntaron a los vecinos, quienes dijeron que, una noche antes, un vehículo tipo, retirándose de forma inmediata.Al no contar con información que ayudara a esclarecer el hecho, la Profepa dio el caso como cerrado y anunció medios de contacto para reportar casos semejantes. Se puede denunciar al teléfono 01 800 776 3372 o al correo electrónico: [email protected]