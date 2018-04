Propone 'muerte' civil

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

LaDe acuerdo con la panista dicha propuesta tiene que ver con que funcionarios a quienes se les comprueben actos de corrupción, no solamente sean sancionados, sino que no puedan volver a alguna administración pública.“Tenemos una propuesta clara: muerte civil nos referimos a funcionarios corruptos no puedan volver a ejercer ningún cargo público. Cuando existe un funcionario corrupto no basta con una sanción de inhabilitación.“Tenemos y conocemos casos de funcionarios que han sido corruptos, que han robado y que regresan al servicio público. Eso no lo podemos permitir”, aseguró.