Harán pruebas de ADN a persona calcinada

Ya fuela persona que fue localizada la tarde de ayer, calcinada , dentro de unade la, en Celaya.De acuerdo con la Subprocuraduría de Justicia Región C, debido a las condiciones en las que se encontraba el cuerpo no se ha podido determinar el sexo del finado.Sin embargo al lugar acudieron personas que dijeron serde la víctima, argumentando que ésteCuando los Agentes de Investigación Criminal revisaron el cuerpo constataron esta información, a pesar de esto no fue posible confirmar que se tratara de la misma persona.También comentaron a los oficiales que de su sobrino respondía al nombre Juan ‘N’, de 23 años. Pese a la declaración las autoridades no han corroborado esta versión, por lo que se realizarán pruebas de ADN para determinar la identidad.