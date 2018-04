Neymar desafía al PSG y ya 'cocina' su salida del club

Al-Khelaifi

El principal objetivo de la visita que la cúpula delhizo a Neymar Júnior el pasado 13 de marzo nunca se cumplió. El presidente Nasser Al-Khelaifi , acompañado del director deportivo Antero Henrique y del director de comunicación Jean-Martial Ribes, acudieron a entrevistarse con el futbolista en su mansión de Mangaratiba para persuadirlo de que cortara de raíz los rumores que lo situaban fuera del club la temporada que viene, razón por la cual convenía, le dijeron, que regresara a París para completar la recuperación de la fractura del quinto metatarso del pie derecho. El “no” de Neymar fue rotundo. Como si procurase evitar falsas expectativas en sus interlocutores, según un empleado de alto rango y un asesor del club francés. El efecto sobre sus huéspedes fue devastador.regresó de la gira con una marcada sensación de derrota. Desde entonces Neymar, de 26 años,La celebración del título de Ligue 1, el pasado domingo, apenas interrumpió la atmósfera de preocupación que pesa sobre las oficinas del club, en Boulogne. “, dice una persona vinculada aldesde hace décadas, experto en la industria del fútbol y seguro de interpretar claramente el código de señales que envía la estrella. Esta misma fuente indica que si Neymar quiere jugar en otro equipo la temporada que viene debería abandonar elantes del 1 de septiembre, fecha de cierre del mercado de verano. Para hacerlo, no le quedará más remedio que negociar con la familia Al-Thani, gobernantes de Catar, propietarios dely, por extensión, de los derechos federativos de toda la plantilla.Hasta el 1 de septiembre,solo puede romper su contrato con el consentimiento del PSG; a partir de esa fecha existe una cláusula liberatoria. Según las fuentes del club, esta cláusula abarata la rescisión del contrato en la medida en que el futbolista no obtenga los resultados deportivos perseguidos. Tanto los colectivos como los individuales.Ganar la, ganar el, conquistar el título de mejor jugador anual de la, o quedar en las primeras posiciones de estos concursos, son la clase de objetivos que encareceríana partir del 1 de septiembre. El montante de la cláusula, en cualquier caso, nunca bajaría de 300 millones de euros. Así se estipuló por deseo expreso del padre y los abogados del futbolista, que solo accedieron a firmar el acuerdo de traspaso del Barça al PSG, en agosto pasado, si se les garantizaba un proyecto deportivo ganador. La Ligue 1 no era la clase de trofeo que consideraban precisamente estimulante.Al Khelaifi, que en el verano de 2017 descartó el fichaje depara entregarle el equipo a Neymar, acudió a Brasil como quien se juega el puesto. Cuando transmitió al futbolista su deseo de ir a verle, la respuesta, lejos de reflejarle el entusiasmo hospitalario esperado, fue seca. Abnegado, el dirigente no se arredró. Viajó y, una vez allí, hizo todo lo que estaba en su mano para convencer a Neymar de la conveniencia de regresar. Desde el club señalan que el fondo soberano de Catar ha inyectado “una verdadera fortuna” en el Instituto Proyecto Neymar Junior, la fundación social con sede en Praia Grande que acoge a 2.500 niños sin escolarizar y sin recursos .El domingo pasado, el día que el PSG celebró el título tras imponerse el Mónaco (7-1), publicó imágenes que le registran jugando al póker online. Acabada la partida, el lunes, colgó una felicitación para sus compañeros:La tibia enmienda no frenó la ola de críticas. El campeón del mundo Christophe Dugarry, director de Team Duga, uno de los programas más populares del fútbol francés, en Radio Montecarlo, se puso al frenteEste miércoles, cuando el PSG disputaba la semifinal de Copa, el brasileño replicó con otro vídeo en Instagram. La grabación le autorretrata durante una peculiar sesión de fisioterapia frente a una partida de póker mientras, en una lejana pantalla de televisión, se ve jugar al PSG contra el Caen.El futbolista más destacado de Brasil ha declarado que espera que le den el alta el 17 de mayo, a cuatro días del inicio de la concentración de su selección para preparar el. No le quedará apenas tiempo para participar del último encuentro de la temporada del PSG, la última fecha de la Ligue 1, fijada para el 19 de mayo en Caen.Neymar se quejó del clima sombrío y húmedo de la capital de Francia.cuentan desde el club, para referir los extremos a los que llegó la delegación presidida por Al-Khelaifi en Mangaratiba en su esfuerzo por incitar al muchacho., dijo Unai Emery, su entrenador, el 30 de marzo.Como no aparezca este lunes, estará fuera de plazo.