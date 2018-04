PAN en busca de venganza contra Ruth

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Tras la impugnación de la candidatura de Ruth Esperanza Lugo, el regidor Gabino Carbajo Zúñiga, secretario Técnico del Consejo Político Estatal del PRI, aseguró que la ex panista seguirá siendo quien abandere al partido en la búsqueda por la alcaldía de la Capital.señaló.El regidor recalcó que el recurso que interpuso Alberto Padilla Camacho, representante del PAN ante el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG), para impugnar la candidatura de Ruth Esperanza Lugo no procederá debido a que no hay fundamentos legales para hacerlo pues dijo que sólo era una venganza por parte del Partido de Acción Nacional en contra de la expanista.comentó.