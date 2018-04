Detienen a joven con 12 celulares

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Un joven fue detenido por elementos de la Policía Municipal tras recibir un reporte de robo a casa habitación.Los hechos ocurrieron en la zona del Callejón de Terremoto y Callejón del Toro. Al realizarle una revisión le encontraron una pantalla de 20 pulgadas, así como 12 equipos telefónicos de diferentes marcas, los cuales no pudo acreditar, razón por la que fue trasladado al área de barandillas.La detención fue realizada por los uniformados la tarde de ayer, luego de que vecinos de la zona reportaron al número de emergencia 911, que un hombre había robado en un domicilio y llevaba una pantalla.Varios preventivos se trasladaron al lugar y entre los callejones de Terremoto y Del Toro, lograron ubicar y detener al ladrón.Al ver que no podía escapar, el presunto ladrón no opuso resistencia, por lo que elementos lo aseguraron.El detenido dijo llamarse Juan Antonio, de 24 años de edad, vecino del Barrio del Carrizo.