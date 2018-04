Charlize Theron sufrió depresión tras subir 22 kilos

La actriz Charlize Theron tuvo que aumentar 22 kilos para interpretar a Marlo, una madre de tres hijos en la película "Tully", y el drástico cambio físico le generó una "tremenda depresión".



"Por primera vez en mi vida estaba comiendo mucha comida procesada y tomando demasiado azúcar. No fui una persona muy divertida durante la grabación de esta película", aseguró la actriz de 42 años a "Entertainment Tonight".



Esta no es la primera vez que Charlize Theron sube de peso para interpretar un papel en el cine. En 2003, transformó radicalmente su figura para convertirse en una asesina serial en "Monster". En aquella oportunidad, la sudafricana incrementó 13 kilos, usó una dentadura falsa y depiló totalmente sus cejas.



Para interpretar a 'Marlo' tuvo que comer noche y día. "Me acuerdo que tenía que poner el despertador para levantarme a la madrugada a comer para poder mantener el peso", afirmó Charlize Theron.





Foto:Captura de pantalla

Narró como anécdota que sus dos hijos, de 6 y 2 años, quedaron impactados con su apariencia. Pensaron que estaba embarazada.



Tras terminar el rodaje, Theron comenzó la difícil tarea de perder el peso que ganó, confesando que le costó un año y medio volver a su talla.



"Me preocupé. Empecé a pensar que me estaba tomando demasiado tiempo. Cuando hice Monster, dejé de comer entre comidas durante cinco días y enseguida volví a mi normalidad. Tu cuerpo a los 27 es un poco diferente al cuerpo que tienes a los 43, y mi doctor me lo hizo saber. Tienes 42 años, cálmate, no te estás muriendo, todo está bien", remarcó.

Hace algún tiempo, Charlize Theron reveló las muchas dificultades que le significan el ser mujer y guapa en una industria cinematográfica que te exige estar siempre bella.



"Los papeles con más peso e importancia no se los dan a las mujeres que tienen aspecto de modelo, ya que, a la hora de estar en un cásting, ellas son las primeras en ser eliminadas.



¿Cuántos papeles realmente existen para esas mujeres hermosas y altas? (…) Cuando los papeles jugosos aparecen, yo he sido testigo que la gente guapa es a la primera que queda eliminada del cásting", reveló Charlize Theron a la revista GQ.