La complicada vida y muerte de Prince se hace libro

Ya han pasado dos años desde la inesperada muerte de Prince y el artista, famoso tanto por su música como por su estrambótica vida, sigue estando presente. Tanto que, a punto de cumplirse los dos años de su fallecimiento ocurrido el 21 de abril de 2016, se acaba de anunciar la publicación de un libro de memorias.

Como todo en la vida de Prince la publicación de este volumen, que se titulará The Beautiful Ones, también tuvo un origen singular. Conociendo al artista, tres editores prefirieron reunirse con Prince semanas antes de su muerte en lugar de enzarzarse en una pugna por los derechos de su historia. “Sabíamos que no querría reunirse individualmente con cada uno”, declaró Esther Newberg, una de los tres editores, a la revista Variety. Y así fue. Se encontraron a un autor motivado que se puso a trabajar en el proyecto junto a Dan Piepenbring completando 50 páginas manuscritas. La reproducción fotográfica de estas páginas podría ser parte del volumen, que espera aclarar algunos de los misterios de un artista que siempre rehuyó la vida pública.

Como dijo Prince antes de morir este será su primer libro. Su fallecimiento también lo convirtió en el único, en una obra póstuma y valiosa. “Dan me ayudará. Es un buen crítico y es lo que necesito. No alguien que diga siempre que sí. Espero una gran ayuda. Comenzando desde el principio, con mis primeros recuerdos, y con suerte llegaremos hasta la Super Bowl”, indicó el cantante en su día sobre su proyectada biografía.

El cantante Prince en el intermedio de la XLI Super Bowl en 2007. GETTY

No se conocen muchos más detalles del proyecto. Solo se sabe, según indica la descripción inicial de The Beautiful Ones, que se trata de “un viaje poco convencional y poético sobre la vida y la obra creativa” del artista.

Por otro lado, el fiscal Mark Metz del Estado de Minnesota (EEUU) —donde el cantante nació, vivió y murió— declaró ayer que no presentará cargos criminales derivados de su fallecimiento. “Simplemente no hay suficientes pruebas”, subrayó sobre la exhaustiva investigación realizada durante este tiempo para determinar si la sobredosis que acabó con la vida del artista fue o no accidental.

Durante el registro de su mansión de Paisley Park, en Minnesota, se encontraron grandes cantidades de medicamentos, barbitúricos y otras drogas vendidas con prescripción médica , pero no se halló ninguna de las recetas necesarias para conseguirlas. Las investigaciones efectuadas tras la muerte del cantante habían revelado que en su vivienda había fármacos mal etiquetados y que en realidad contenían fentanil, un opiáceo sintético 50 veces más poderoso que la heroína. Los fármacos también contenían oxicodona, un analgésico muy potente de tipo opioide y potencialmente adictivo.

Tampoco se encontraron indicios de suicidio o de posible homicidio cuando el cuerpo de Prince fue hallado inconsciente en el ascensor de su mansión, donde los paramédicos solo pudieron certificar su muerte. De nuevo el misterio alrededor de Prince.

Nacido bajo el nombre de Prince Rogers Nelson el 7 de junio de 1958 en Minneapolis, el cantante fue una figura indiscutible del pop y un renovador de la música negra en los años ochenta gracias a discos como Purple Rain (1984) y Sign o' The Times (1987). Después de su muerte, el expresidente estadounidense Barack Obama declaró en un comunicado que "pocos artistas han influido en el sonido y la trayectoria de la música popular más inequívocamente o han conmovido a tantas personas con su talento".