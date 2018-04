Impugnan registro de candidatos a diputados de Morena

Por violaciones a los estatutos y al proceso de selección de candidatos, consejeros e integrantes del comité directivo del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en Hidalgo impugnaron los registros de sus aspirantes a diputados locales del pasado domingo.

Al ver una cargada de candidatos externos ligados al grupo universidad que lidera Gerardo Sosa Castelán que no cumplieron con los plazos establecidos en la convocatoria, la impugnación fue direccionada vía ‘Per Saltum’ a la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Luis Enrique Cadena García, secretario de Organización de Morena en Hidalgo, informó a AM Hidalgo que la impugnación fue ingresada la noche de este miércoles y versa sobre tres vertientes.

El primer agravio es la violación a la convocatoria ya que “no se cumplieron con los plazos estipulados en el que todo militante y aspirante externos tenía que registrarse a más tardar el 31 de enero de este año; pero muchas de las personas que aparecieron en la lista definitiva de los candidatos no cumplieron con ese requisito”.

El segundo: no se dio a conocer la lista de los registros aprobados en la fecha estipulada por la convocatoria (el pasado 2 de abril) ni se informó sobre los resultados de las encuestas que se aplicarían para conocer a los aspirantes mejores posicionados.

La tercera y última es que “el estatuto de Morena especifica que se puede otorgar hasta el 50 por ciento de candidaturas externas; sin embargo, se logró acreditar que fue 80 por ciento de las candidatos externos, entonces, hay una violación flagrante al proceso y al estatuto del partido”, expresó Cadena García.

“Consideramos que algunos candidatos que se propusieron en distritos no son competitivos y no tienen de la posibilidad de entregar un buen resultado. Por ejemplo, en el distrito local 14 (Tula), en donde colocan a Ricardo Baptista (del grupo Universidad) no ha entregado buenos resultados, pues en la postulación más reciente (candidato a alcalde) se fue hasta el cuarto lugar”, expresó.