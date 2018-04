Panistas de Tecozautla rechazan a candidato; dirigente defiende la designación

El Partido Acción Nacional (PAN) siempre postula a los mejores cuadros, independientemente de la ideología partidista que pudieran haber tenido, siempre y cuando comulguen con la plataforma política.

Así lo afirmó Amado Cazares Pérez, secretario general en funciones de presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Hidalgo, tras la inconformidad de la militancia albiazul de Tecozautla por la postulación de Pedro Ocampo Trejo como candidato suplente a la diputación local de Huichapan.

Pedro Ocampo, quien fuera diputado local del Verde Ecologista en la pasada legislatura e inversionista del centro recreativo el Geiser en Tecozautla, “no está afiliado al PAN, es un candidato externo y ya no tiene vínculos con el Partido Verde, pues cuando son postulados por nuestro partido deja de tener filiación o simpatía con otro partido”, expresó.

Ocampo Trejo también perteneció a la coordinación estatal del Verde y presidió la bancada del partido en el congreso de Hidalgo de 2015 a 2016, periodo en el que recibió el Premio Tlatoani, el cual se ha cuestionado porque los participantes tienen que erogar dinero.

A través de una carta abierta a la militancia y ciudadanía de Tecozautla, el comité municipal de Acción Nacional declaró que “el formar parte de un partido con la solidez y compromiso social con el del PAN es y será un motivo de satisfacción y orgullo. Hoy por hoy, ambas emociones se ven debilitadas ante las decisiones tomadas por el CDE Hidalgo respecto al proceso electoral”.

Por ello, se agrega en el escrito, “los panistas de Tecozautla rechazamos total y categóricamente la designación de Pedro Ocampo Trejo como candidato suplente a la diputación de Huichapan; queremos dejar en claro que él no es nuestro candidato y no habremos de apoyar, no representa los valores ni ideales del PAN; su designación atenta contra los principios y dignidad que los militantes”, expresaron.