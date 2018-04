Por desaparición de constructoras no se han reconocido fraccionamientos

Continúan 144 de 162 fraccionamientos sin cumplir los requisitos para poder ser recepcionados por Mineral de la Reforma, debido a que se desconoce el paradero de las empresas constructoras.

En entrevista, Luis Alfredo Hernández, regidor del municipio dijo que se mantiene la cifra del 89 por ciento de los fraccionamientos sin ser recepcionados.

“Se está trabajando en eso porque los constructores ya no están, desafortunadamente llegaron, construyeron y se fueron, ya no las vas a encontrar porque se declaran en quiebra y no las vuelves a ver. Estamos por crear el mecanismo necesario que nos ayude a recepcionarlos”, dijo.

Aunque Mineral de la Reforma no está obligado a brindar los servicios básicos a colonias que no están recepcionadas, el municipio lo hace.

“Legalmente no estaríamos obligados a prestar servicios a los fraccionamientos que no están; sin embargo, la instrucción del presidente ha sido atender sin distinción de esa situación”, agregó.

Raúl Camacho Baños, alcalde de Mineral de la Reforma, dijo que no es fácil realizar la recepción de las colonias porque no cumplen con requisitos en servicios básicos para estar en regla.

“No es fácil, puede pasar un año o dos años pero cada fraccionamiento tiene sus particularidades, por ejemplo, si el alumbrado público no cumple con las características que establece la normatividad no se les recepciona, el fraccionador obviamente está metido en un problema”, aseguró.

Finalizó que la situación no priva a la ciudadanía de ningún servicio público porque es un tema interno entre el ayuntamiento y los fraccionadores.