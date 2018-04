Piden más inversión en áreas verdes

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

A los gobiernos guanajuatenses les ha faltado voluntad para invertir en la mejora de áreas verdes en los municipios, señaló el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Daniel Ruiz Barragán, quien señaló que aún espera se tome en cuenta su propuesta de crear una Policía Ambiental.El edil coincidió con el candidato a la gubernatura de su partido, Felipe Camarena, quien en días pasados ante empresarios irapuatenses, señaló que nivel estatal se dejó de lado la atención a estos espacios.“Realmente inversión en áreas verdes no hemos visto, con el tema de los parques, el Mega Parque, vemos que hay una inversión, pero no estamos hablando de áreas verdes, no específicamente con esa intención”, señaló.Ruiz Barragán dijo que se debe apostar por plantar más árboles cada año y que con la próxima apertura del Parque Ecológico de Irapuato (PEI) espera que se tome más en cuenta el tema ambiental, agregando que ya hizo varias propuestas para este espacio ante la dirección de Medio Ambiente.“Es importante y muy urgente el tema de la Policía Ambiental, esto yo lo vengo manejando desde que entramos, pero bueno, a final de cuentas espero que salga en esta administración, ya lo hemos venido platicando y que si sea una realidad, que no sea nada más un pronunciamiento nada más por decirlo”, dijo el Regidor.