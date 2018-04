Promociona Nino Téllez su nuevo sencillo

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

El cantante Nino Téllez se encuentra promocionando su más reciente sencillo titulado “Ahí estaré” de su disco Sueños y Momentos.El cantautor dijo que su nueva canción es la continuación del tema “Me tragué mi orgullo”, donde, aseguró, ambos temas llevan una dedicatoria muy especial.El nuevo material discográfico “Sueños y Momentos” se ha colocado en las primeras lista de la radio, televisión y redes sociales, por lo que el cantante dijo que ha sido todo un verdadero orgullo poder ocupar en Irapuato el cuarto lugar en el top ten de la radio.“Ahí estaré” es un tema que habla de la historia y el recuerdo de una chica que aunque ya no está a su lado, siempre estará presente en los momentos de su vida, comentó el cantante, quien dijo que luego de un sueño que tuvo nació este tema.Para Nino Téllez fue una experiencia maravillosa tocar en el lunario de la Ciudad de México, donde la gente le aplaudió cada uno de sus temas, mismos que han sido del gusto de sus seguidores.“Mi carrera artística me ha dado muchas satisfacciones como cantante y compositor, siempre cantándole al amor y al desamor, desde luego vivencias que a lo largo de mi vida he pasado y son parte de mí y ahora en este disco con temas de momentos maravillosos que vivo actualmente” comentó.Siempre con un concepto muy original y creando nuevas historias, este reciente disco ya se encuentra en digital y posteriormente estará a la venta físicamente.Nino, es originario del estado de Coahuila y se ha caracterizado por ser un gran compositor.El cantante dijo que próximamente llevará su música fuera de México, y que pretende llegar hasta el último rincón del mundo con su música y siempre con las mejores historias plasmadas en cada una de sus temas.Por último, el cantante agradeció poder compartir con la gente de Irapuato uno más de sus logros ya que en esta ciudad fue una de sus primeras giras de promoción al inicio de su carrera.