Muere ciclista arrollado en Zona Centro

La tarde de este jueves un hombre murió atropellado sobre la calle Allende, en Valle de Santiago, al momento en que iba circulando a bordo de una bicicleta. De acuerdo con testigos, un camión del transporte urbano fue el responsable de haberle privado de la vida.El accidente se registró minutos después de la 1 de la tarde cuando se reportó que un hombre estaba tirado a la mitad de la calle Allende, entre las calles de Juárez y Manuel Doblado en la Zona Centro.Al lugar se trasladó la ambulancia de Bomberos, constatando los elementos que el sujeto ya no presentaba signos vitales, localizando a unos metros de su cuerpo una bicicleta.De acuerdo con testigos, la persona iba a bordo de su bicicleta cuando un camión de transporte urbano le pasó por encima y al percatarse del incidente, no detuvo la marcha y se alejó del sitio.Aunque no se le localizó alguna identificación entre sus pertenencias al sujeto, indicaron que se le conocía como “Pifas” e incluso comentaron personas que había salido de un anexo en fechas recientes.Al no localizarle ya signos vitales se solicitó la presencia de los agentes del Ministerio Público, peritos y personal del Servicio Médico Forense (Semefo) para el levantamiento y traslado del cuerpo a la ciudad de Irapuato y aplicarle la necropsia de ley.