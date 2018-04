Maestros toman otra vez casetas

Precalifica tu crédito PyME - Desde $100mil hasta $5MDP Te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx

Maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomaron ayer diversas casetas de peaje en la entidad, como protesta a la Reforma Educativa y algunas prestaciones laborales que exigen.En la región de La Piedad fue tomada la caseta de cobro de la autopista de Occidente que cruza el municipio de Ecuandureo, Michoacán, a donde acudieron al menos 150 maestros de diferentes municipios.Cerca de las casetas había pocos maestros manifestándose contra la Reforma Educativa, mientras que el resto de los maestros se encontraba debajo del puente vehicular que cruza para ir al municipio de Zamora.La toma de la caseta inició a las 9 de la mañana, dejaban pasar sin pagar a conductores y continuaban a las 12 del medio día, se contemplaba que se retirarían del lugar entre la 1.30 ó 2 de la tarde, aunque no fue confirmado el retiro de los docentes del lugar.Entre las peticiones que solicitaban los maestros con la manifestación, es que se hay incumplimientos en los acuerdos pactados en la jornada pasada, ya que se debieron de cumplir el pasado 15 de marzo y hasta el momento no se ha cumplido en nada.Entre estos acuerdos que no les ha cumplido el Gobierno del estado, es contratación y estabilidad laboral de los maestros normalistas egresados de las generaciones 2014, 15 16, 17 y del presente año.